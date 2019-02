IMOCO, LA COPPA CADE DALLE MANI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYVERONA Un'altra Coppa Italia sfumata al fotofinish per l'Imoco Volley Conegliano, che all'Agsm Forum cede al tie-break all'Igor Novara della padovana Paola Egonu, che alza il trofeo per il secondo anno consecutivo, sempre dopo avere battuto in finale le pantere trevigiane che dopo avere vinto la Supercoppa a novembre sono ancora in corsa per scudetto e Champions League. Vista la posta in palio, gli starting six sono i migliori possibili per entrambe le formazioni. Nelle fila trevigiane, coach Santarelli conferma la fiducia all'opposto...