C'è solo l'Imoco. Non servirà nemmeno attendere i recuperi della dozzina di match fin qui rinviati per casi di positività al Covid per dare il primo verdetto della stagione: la squadra campione d'inverno (o meglio d'autunno, visto l'avvio anticipato del campionato di serie A) è Conegliano, che si è così assicurata il posto migliore nella griglia del tabellone di Coppa Italia. L'ulteriore sigillo sulla superiorità delle pantere è arrivato sabato sera quando Novara, che ospitava l'Imoco con i galloni di seconda in classifica, si è arresa in 69 minuti, senza mai superare quota 18 punti in un set. Una dimostrazione di forza delle campionesse del mondo, che in attesa dell'ultimo turno del girone di andata (tutte le squadre in campo sabato prossimo) possono vantare 11 vittorie in 11 partite e 33 punti. «Abbiamo dato un bel segnale anche in vista della bolla di Champions League che ospiteremo al Palaverde dall'8 al 10 dicembre», ha esultato la palleggiatrice e capitana coneglianese Asia Wolosz. Nell'altro anticipo del sabato, Firenze ha battuto per 3-0 Casalmaggiore. Ieri si sono giocate tre partite, che hanno coinciso con altrettante vittorie interne: due al tie-break (Scandicci su Brescia e Cuneo ai danni di Busto Arsizio), e una per 3-1 (Monza su Perugia). È stata rinviata Chieri Bergamo perché il club piemontese sta concludendo il periodo di isolamento dopo i casi di positività scoperti il 2 novembre. Ha riposato Trento.

CAMPIONATO MASCHILE

Falcidiato dai rinvii il campionato maschile, che sabato ha visto le vittorie di Modena e Monza rispettivamente su Padova e Piacenza. Ieri Vibo Valentia è stata corsara a Civitanova per 3-1.

Luca Anzanello

