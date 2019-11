IMOCO, BATTERE NOVARA E IL TABÙ GARA SECCA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO Prima gara senza appello per Imoco Conegliano e Igor Novara, pigliatutto in Italia nell'ultimo biennio e finaliste dell'ultima Champions League. Stasera alle 20.30 all'Allianz Cloud di Milano trevigiane e piemontesi si sfidano nella gara secca che assegnerà la Supercoppa, il primo dei cinque trofei per i quali Imoco e Igor sono in lizza. Gara secca è un abbinamento di parole che a Conegliano provoca gesti scaramantici, visto che nei match da tre punti o nelle serie di finale la spunta molto spesso l'Imoco ma in quelli senza...