VOLLEY DONNE

L'equilibrio non abita nella serie A1 femminile, dominata dall'Imoco Conegliano a cui basteranno due punti domenica prossima a Cuneo per vincere la regular season. Ma al di là dello strapotere delle trevigiane, la settima giornata di ritorno della regular season ha visto poche emozioni sui 6 campi di gioco (anche in questo weekend nessun rinvio per Covid): tutti i match si sono risolti in tre set. Il turno è iniziato con i fuochi artificiali, visto che sabato si sono disputati due anticipi di lusso con protagoniste quattro delle prime cinque forze del campionato. A Monza l'Imoco ha raccolto l'ennesimo 3-0, sconfiggendo anche la stanchezza accumulata nelle 15 ore di viaggio fra treni e pullman a cui è stata costretta dal rinvio del volo che avrebbe dovuto prendere a Nantes venerdì all'alba dopo avere vinto il girone B di Champions League e staccato il pass per i quarti di finale. Una Conegliano stanca ha avuto la meglio su una Monza priva di entrambe le palleggiatrici Orro e Carraro, sostituite dalla baby Casarotti. L'Imoco, magistralmente orchestrata dalla regista e capitana Asia Wolosz, ha così toccato quota 60 punti in 20 partite di campionato ed è imbattuta da 46 match. Nell'altro anticipo, netta vittoria di Novara (sempre più seconda forza del campionato) su Scandicci, ulteriormente staccata da Chieri che ieri ha battuto l'ultima della classe Brescia, reduce dall'avvicendamento in panchina tra Mazzola e Micoli. Vince in casa Cuneo ai danni di Trento, si impongono in trasferta Bergamo a Perugia e Busto Arsizio a Firenze, nel match disputato il 20 gennaio. Ha riposato Casalmaggiore.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA