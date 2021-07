Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Va bene l'urlo, ripetuto e insistente, di Mancini. Richiamo da ct, come dice Immobile, per spronarlo in partita. «Poi chiama sempre me perché il mio nome è corto». Adesso, però, ci si è mette Shearer che, davvero gratuitamente, lo offende. Al centravanti dell'Inghilterra non è piaciuto l'atteggiamento di Ciro, svelto a rialzarsi nell'area del Belgio per andare a festeggiare Barella, dopo lunghi secondi a terra dolorante,...