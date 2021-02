LE ALTRE PARTITE

La Lazio batte il Cagliari nel posticipo serale e aggancia i cugini della Roma al quarto posto a quota 40. Il primo tempo all'Olimpico si è concluso senza gol. Copione ben definito con i biancocelesti a cercare di costruire gioco e i sardi (con i quali ha debuttato Rugani) a difendersi e qualche volta a ripartire in contropiede. La partita è stata sbloccata da Ciro Immobile nella ripresa pochi minuti dopo aver impegnato Cragno sul primo palo. Al limite dell'area piccola il centravanti ha ricevuto un assist di sponda da Milinkovic-Savic e ha insaccato con freddezza (61'). All'85' i sardi hanno avuto l'occasione di pareggiare con un tiro-cross di Cerri e, sulla respinta di Reina, con Pereiro che però ha calciato alto.

PARI SAMP

Pareggio elettrizzante al Vigorito tra Benevento e Sampdoria. Gli ospiti fanno la partita nel primo tempo, i padroni di casa passano nella ripresa e sprecano più volte il raddoppio. Sorride Caprari, al gol da ex, mentre Keita a 10' dal triplice fischio pareggia i conti. Pressione iniziale dei padroni di casa, che però a metà del primo tempo allentano la pressione: al 22' viene annullato un gol alla Samp con Torregrossa per fuorigioco. L'ultima azione del primo tempo raccoglie però i rimpianti del Benevento: contropiede perfetto dei giallorossi, condotto da Lapadula che trova bene Caprari, ma proprio l'ex Sampdoria centra Bereszynski e spreca tutto. Il primo flash della ripresa è ancora del Benevento, al 5' con Caprari che spedisce fuori. Al 10' però il Benevento passa: suggerimento di Barba che trova Caprari defilato, il colpo dell'ex Sampdoria beffa Audero sul suo palo, portando la Strega in vantaggio. I blucerchiati accusano il colpo e nel giro di pochi minuti i padroni di casa costruiscono tre grandi occasioni, sempre con Lapadula: per tre volte però il centravanti del Benevento si lascia ipnotizzare da Audero. La squadra di Inzaghi spreca troppo in zona gol e la Sampdoria accelera e colpisce con l'ex Monaco.

