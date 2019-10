IMMOBILE: «ME LA GIOCO COL GALLO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NAZIONALEFIRENZE Un gol per regalare all'Italia il pass per gli Europei con tre turni in anticipo. Un gol per arrivare già in doppia cifra (club compreso) in questo inizio di stagione. Un gol per infiammare l'Olimpico di Roma, il suo stadio. Ciro Immobile scalpita: dal primo minuto o a gara in corso, consapevole di dover fare i conti con l'amico Belotti (nell'allenamento di ieri testato nel tridente con Chiesa e Insigne), l'attaccante della Lazio farà di tutto per esserci.«Ho un debito da saldare con la Nazionale e spero di riuscirci sia...