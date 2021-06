Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FINALIZZATOREdal nostro inviatoFIRENZE «Puntuale» non significa solo arrivare in tempo. Vuol dire essere pronto, al momento giusto, per mettere il timbro sul match. Puntuale come è di solito Immobile. E come racconta Andrea, suo compagno di stanza e vice in Nazionale. E come sa Lorenzo, partner offensivo adesso in azzurro con Mancini e già 10 anni fa con Zeman per la promozione del Pescara in A. E sempre con il 4-3-3 che si «adatta...