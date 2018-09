CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VINCITOREMONZA Niente pioggia, solo qualche sporadica e ininfluente goccia, prima del via. Ma grandissimo Hamilton che ha battuto la Ferrari e guadagnato punti in classifica. Per l'inglese 5° successo in Italia (eguagliato Michael Schumacher) e 68ª vittoria in carriera. Però l'inglese ha dovuto meritarselo: «È stata una gara davvero difficile. Qui ci sono tanti tifosi come sempre, e di sicuro non sono il loro beniamino. Però la negatività mi ha dato una forza incredibile per convertire tutto in positivo. Accetto la sfida che mi...