Il Vicenza passa e trova il Palermo

VICENZA - Cresce l'entusiasmo tra i tifosi per il L.R. Vicenza di patron Renzo Rosso (foto): ultima testimonianza di affetto i quasi 3.500 tifosi paganti - record per una gara di fine luglio - che domenica nonostante 34° erano al Menti per il debutto nel 1. turno di Coppa Italia: grazie alla vittoria per 2-1 contro il Chieri (erie D), la squadra di mister Colella accede al secondo turno, regalandosi una sfida prestigiosa contro il Palermo di Zamparini, corazzata di serie B (domenica alle 20.30). La sfida, a eliminazione diretta, domenica 5...