SASSUOLO-VERONA 3-3

REGGIO EMILIA Gol ed emozioni al Mapei Stadium. Il Sassuolo, sotto 3-1, recupera nel finale con gli uomini della panchina, Boga e Rogerio, conquistando un meritato pareggio contro un Verona troppo rinunciatario nella seconda parte della ripresa dopo il doppio vantaggio. E può essere soddisfatto Juric perché le parate di Silvestri, almeno tre decisive, su Muldur e due volte su Berardi, hanno salvato i veneti in un momento di grande difficoltà.

Al 5' primi brividi per Consigli con Magnani che salva sull'affondo di Lazovic. Il Sassuolo cerca con il palleggio di aggirare la difesa veneta. Il Verona chiede ad Amrabat le giocate per colpire in profondità, ma sono idee spesso prevedibili. Altra musica in un secondo tempo con 6 reti. De Zerbi inserisce Boga oltre a Rogerio, mentre Juric toglie Kumbulla per Empereur. Al 6' il vantaggio del Verona con una conclusione imparabile di Lazovic. Gli emiliani pareggiano subito con un rasoterra di Boga. Cambia di nuovo il risultato al 12': Muldur non chiude su Lazovic, palla a centro area dove Stepinski di petto appoggia in rete. Sassuolo vicinissimo al pareggio al 21' con Muldur, Silvestri devia. Al 23' imperdonabile leggerezza di Peluso: il pallone finisce a Pessina che, solo davanti a Consigli, non sbaglia. Poco dopo la mezzora, il Sassuolo riapre il match con il solito Boga. Silvestri dice di no due volte a Berardi. E all'ultimo minuto di recupero arriva il gol-capolavoro di Rogerio da fuori area, con il pallone che prima colpisce il palo, poi finisce in rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA