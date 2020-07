VERONA Svaniscono forse al Bentegodi di Verona le chance di avvicinare la vetta dell'Atalanta. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio contro i gialloblù e a 5 giornate dalla fine - in un rush con Inter e Lazio - il distacco dalla Juve (che gioca domani con la Lazio) resta di 6 lunghezze. Un'Atalanta apparsa stanca, merito anche di un Verona indomito in grado di fronteggiare i nerazzurri con le stesse armi: corsa, pressione, ritmi. La Dea parte forte e prima del quarto d'ora costruisce una ghiotta palla-gol con Pasalic che davanti a Silvestri si fa deviare la conclusione. Il Verona regge e, dopo un'iniziale sofferenza, sfiora il gol con Salcedo di testa. I ritmi calano nel finale ditempo con Silvestri ancora protagonista con un intervento su Zapata.

Nella ripresa l'Atalanta mette la freccia. Errore grossolano di Gunter al 5' che spalanca la strada verso la porta gialloblù a Zapata. Il colombiano fredda Silvestri con un preciso rasoterra. Il Verona è però squadra di carattere. Reagisce con forza e raziocinio e trova il pareggio con l'ex Pessina che irrompe su una conclusione di Rrhamani respinta da Gollini. L'Atalanta accusa il colpo e Salcedo sfiora il bis. Sul ribaltamento di fronte però è ancora determinante Silvestri su Zapata. Nonostante entrambe le squadre accusino la stanchezza, cercano il colpo del ko, che però non arriva.

