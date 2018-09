Il Verona allunga Cittadella ko in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È piacevole il turno infrasettimanale di serie B fra radio1, Dazn e siti, con buona copertura live, soprattutto a connessione veloce. Ecco, l'ha persa, la connessione, il Cittadella, sconfitto sabato a La Spezia e pure ieri dal Benevento in casa, a bersaglio Asencio al 37' e ora terza forza: 2 rigori possibili per i granata, nel finale. In vetta, il Verona recupera proprio lo Spezia, avanti con Bidaoui al 39', tre minuti e arriva il pari di Matos, al 33' st risolve Zaccagni. Secondo il Pescara, a bersaglio con Mancuso al 19' sul Crotone, al...