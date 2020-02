IL RECUPERO

La classifica di A sarà finalmente completa stasera dopo il recupero della 17.ma giornata tra Lazio e Verona che si gioca alle 20.45 all'Olimpico: match molto importante soprattutto per i biancocelesti: la squadra di Simone Inzaghi, in caso di vittoria, potrebbe salire al secondo posto e scavalcare l'Inter, che peraltro riceverà fra 10 giorni, e a soli 2 punti dalla capolista Juve.

Per i bookmaker sarà vittoria dei padroni di casa (pagata solo 1,37), ben più lontano il successo esterno dei gialloblù: 9,05. Peraltro lo scorso anno furono i cugini del Chievo Verona, già retrocessi, a fare la sorpresa ed espugnare 2-1 l'Olimpico (era il 20 aprile) - ma era tutta un'altra Lazio. Stavolta quella che affronta l'Hellas è una squadra lanciatissima e con un attacco atomico che ha realizzato esattamente il doppio dei gol dei gialloblu: 52 contro 26 (simili invece le difese: 20 gol subito contro i 23 dei veronesi).

E l'Hellas dovrà affrontare un'ulteriore sfida: fermare Immobile, che ha già raggiunto il record di 25 reti nelle prime 21 giornate di campionato. L'attaccante azzurro è un avversario temibile per i gialloblu e potrebbe mettere a segno la sua nona rete (data 1,50) contro gli scaligeri. Un suo gol potrebbe non essere l'unico del match, dato che i quotisti prevedono il 2-0 come risultato più probabile (7,97).

La squadra di Juric, reduce dall'ottima prova di San Siro (1-1 contro il Milan), ma con Amrabat squalificato, rischia la prima sconfitta dell'anno nuovo: l'ultima ko fu il 3-2 a Bergamo con l'Atalanta in pieno recupero (il 7 dicembre scorso). L'ipotesi pareggio (dato dai bookmakers a 4,75) non è sottovalutare.

GLI SPENSIERATI

Simone Inzaghi indica la strada alla Lazio per non soffrire di vertigini a 2 lunghezze dalla capolista Juve: «Diventare secondi sarebbe importantissimo - ammette - ma non dobbiamo distrarci, ma guardare partita dopo partita. È giusto goderci il bel momento, senza però dimenticare che ogni sfida è difficile. Dobbiamo rimanere spensierati e molto umili nel preparare le partite come questa: il Verona è in un ottimo stato di forma».

LE FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

