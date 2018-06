CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOSpettacolo e patos, anche più del previsto. Pronostico, invece, rispettato. Avanzano in tandem le big del gruppo B: la Spagna e il Portogallo, dopo il pari pirotecnico nello scontro diretto del 15 giugno a Sochi, sono dunque agli ottavi. Con gli stessi punti e la stessa differenza reti, per il percorso allo specchio nelle 3 gare della fase iniziale. Ma è solo la Nazionale di Hierro a festeggiare, perché segna un gol in più di quella di Santos (6 a 5). È prima all'ultimo respiro e quindi evita l'Uruguay. Soprattutto plana a...