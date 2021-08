Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il neopromosso Venezia regge per un'ora, prima di inchinarsi per 2-0 a un Napoli costretto a faticare ben più del previsto per non steccare all'esordio. Servono due rigori (sfruttati a metà da Insigne) e un guizzo di Elmas agli azzurri dell'ex Spalletti, in inferiorità numerica da metà primo tempo, per avere ragione degli ultimi arrivati. Un Venezia in trincea ma a testa alta, tutt'altro che sprovveduto e anzi sfortunato in occasione del...