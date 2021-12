I VENETI

Far riposare molti titolari in vista della Sampdoria e staccare, comunque e già nei 90', il pass per far visita tra un mese all'Atalanta negli ottavi di Coppa Italia. Il Venezia di scorta basta e avanza per centrare tutti questi obiettivi grazie al meritato 3-1 sulla Ternana di Serie B. Categoria di differenza che Paolo Zanetti è riuscito a far valere vendicando nel secondo tempo propiziando la svolta con i cambi una prima frazione sottotono e con poche idee.

Formazioni ampiamente riviste da entrambi gli allenatori, il Venezia è quello previsto alla vigilia con l'unica sorpresa del ritorno in campo (dove mancava da fine settembre) di Fiordilino come regista con ai lati Bjarkason e Peretz, mentre davanti c'è Forte supportato da Heymans e Sigurdsson. Subito lavoro per il Var al 3', quando Peralta da punizione arma il destro di Defendi, conclusione sbilenca ma che sbatte su Pettinari e si infila in porta: tutto inutile perché il check smaschera il fuorigioco attivo di Simone Mazzocchi che cancella il possibile 0-1.

Alla mezzora Forte di testa gira sul fondo un traversone di Pasquale Mazzocchi, nel complesso però il ritmo dei padroni di casa continua ad essere troppo basso e, ugualmente, la precisione latita. Estemporanea, infatti, la più bella azione lagunare del primo tempo, allo scoccare del 45' su un box-to-box di Peretz conclusa con un destro a giro di Sigurdsson (finalmente positivo) bloccato in presa alta da Krapikas.

CAMBIO DI PASSO

Per trovare più verve Zanetti si ripresenta con Tessmann per Fiordilino come play, passano meno di 4' e il Venezia la sblocca: Mazzocchi affonda sulla destra, palla in mezzo e Peretz chiama a rimorchio Heymans che dal limite col piatto destro la mette nell'angolino alla sinistra del portiere. Avanti 1-0 Tessmann cerca subito il bis ma Krapikas non ha problemi, poi all'8' Peretz provoca una punizione appena fuori area e Pettinari la piazza all'incrocio per l'immediato 1-1. Tocca a Lezzerini negare il sorpasso a Defendi, dopodiché nella mischia entrano bene Crnigoj, Kiyine e Johnsen per alzare i giri del motore, con Krapikas decisivo quanto il suo pari ruolo su un Sigurdsson slittato a destra per lasciare l'altro esterno offensivo a Johnsen.

Assetto azzeccato, poiché al 21' proprio l'ex Ajax appoggia a Crnigoj che appena fuori area controlla e scrive il 2-1 insaccandola a mezza altezza. La Ternana accusa il colpo e va sulle gambe, a questo punto il Venezia capisce di poter affondare e chiude la pratica al 36' con Forte, servito in profondità ancora da Johnsen e coriaceo nel vincere un rimpallo con Krapikas depositando in rete il 3-1. Al 41' lo stesso Forte si mangia la doppietta davanti al neoentrato Vitali, ribaltamento e Lezzerini è bravo su Peralta che prova a riaprire il match. Ormai però scorrono i titoli di coda e il poker non arriva solo perché, di nuovo, Vitali è reattivo su Johnsen.

Marco De Lazzari

