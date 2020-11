SERIE B

Prosegue la risalita del Venezia, in zona playoff, grazie al 2-0 sull'Empoli. Il completamento della partita sospesa sabato per nebbia non porta altri gol, così la capolista è raggiunta in testa dal Chievo, che aveva superato il Cosenza. In laguna, dunque, si riparte dal 18' del secondo tempo, dai gol di Fiordilino e del danese Johnsen. I toscani impiegano un quarto d'ora per il primo tiro, la sforbiciata di Mancuso, di poco fuori. Poi la botta al volo di Terzic e la classica soluzione dalla distanza dell'ex Stulac. Gli uomini di Paolo Zanetti controllano, costruiscono la doppia occasione con Crnigoj, Brignoli si oppone.

A Reggio Calabria, la Spal prosegue nella risalita, lascia sfogare gli amaranto, che si innervosiscono, al punto che Menez viene espulso per un insulto a un guardalinee. Al 31' Di Francesco centra da sinistra e Castro infila. Nella ripresa il palo e anche il rigore sbagliato, da Denis, a contatto con Tomovic, respinge Berisha, autore di altre tre parate. Allo scadere l'espulsione di Castro. In vetta arriverà poi la Salernitana, grazie al probabile 3-0 a tavolino sulla Reggiana, decimata dal covid. Il Cittadella ha perso il comando con il Monza, il Pordenone era partito male, sta uscendo in base al suo potenziale. Il Vicenza segna tanto ma altrettanto subisce e per ora è dietro. Il Pescara conferma le difficoltà del 2020, solo in coda e in campo stasera a Lecce. La Lega ha chiesto aiuti al governo, per i club, come la serie C.

Vanni Zagnoli

