Il Var, tanto invocato, continua a far discutere il mondo del calcio. Se da un lato è inutile negare che ci siano stati errori e decisioni dubbie, dall'altro ha ridotto la quantità di sviste, equivoci clamorosi, sbagli commessi dai direttori di gara nelle stagioni precedenti. Trattandosi di un esperimento continentale, cominciato la scorsa stagione, di pari passo con la Bundesliga, era scontato attendersi situazioni ad alto rischio di critica, ma la strada adottata sembra essere quella giusta. Certo il ricorso al Var, per il tempo impiegato (costantemente ridotto) e la necessaria interruzione del gioco, ha indubbiamente moderato o costretto a limitare l'immediata e istantanea esplosione di emozione per un gol, aumentandone, spesso a dismisura, l'attesa. C'è però la consapevolezza che si sia intrapresa una strada dalla quale sarà impossibile tornare indietro, nonostante le tante polemiche.

Sebbene ormai tutti sappiano cosa sia, è semore utile ricordare le linee guida essenziali: il Var, è il sistema tecnologico sperimentalmente adottato a partire dalla stagione 2017/2018. Si tratta di un metodo di arbitraggio, definito sistema Var appunto, presieduto da due arbitri, o assistenti addizionali. In altri parole, un supporto a disposizione del direttore di gara, in campo, per prendere decisioni corrette nel corso della partita.

Detto tutto ciò, non va sottovalutata un'altra componente fondamentale: quella umana. L'arbitro continuerà a svolgere il suo ruolo in completa autonomia, decidendo, a seconda dei casi, se interrompere lo sviluppo della partita e servirsi del supporto tecnologico. Il principio di rilievo del ricorso al Var è semplice e duplice: a) Cercare di correggere decisioni del direttore di gara evidentemente sbagliate; b) Segnalare episodi gravi o particolarmente degni di nota sfuggiti all'arbitro.

Dal terreno di gioco, il direttore di gara, collegato tramite auricolare agli assistenti posizionati in un locale all'interno dello stadio, comunica costantemente con essi, i quali appunto hanno il compito di risolvere le situazioni più controverse. In sintesi, tre sono le fasi previste da tale procedura: 1) Gli assistenti, Var e Avar informano l'arbitro riguardo a una decisione dubbia e quindi da rivedere; 2) il Var e l'Avar riguardano le immagini video spiegando all'arbitro cosa sia successo; 3) L'arbitro, per decidere, potrà rivedere il video a bordo campo, interrompendo il gioco e mimando il gesto del video.

Non tutte le situazioni di gioco saranno disponibili all'ausilio della nuova tecnologia. Esistono infatti solo quattro categorie in cui il Var può intervenire: a) Stabilire la regolarità di un goal; b) Assegnazione di un calcio di rigore; c) Espulsioni che richiedono l'estrazione diretta del cartellino rosso; d) Errore di identità (scambio del giocatore da ammonire o espellere con un altro).

Nonostante le numerose critiche, è indubbio che il Var abbia ridotto drasticamente, se non eliminato, alcune situazioni che in passato avrebbero destato critiche e perplessità. Lampante è il caso del goal fuorigioco.

