IL VALZER SULLE PUNTE TIENE FERMO IL MERCATO

CALCIOMERCATOIl valzer degli attaccanti tiene sempre banco con nuove voci che si rincorrono, ma la situazione resta bloccata dai 3 bomber di Inter, Juve e Roma: Icardi, Higuain e Dzeko (ieri in gol nella prima uscita di Fonseca in amichevole).Con l'acquisto di De Ligt in archivio (oggi la presentazione), la Juve pensa a vendere: 15 milioni arrivano dal Benfica per Perin, ma le priorità riguardano centrocampo e attacco. In mediana candidati ad uscire sono Khedira e Matuidi, col primo che ha offerte da Turchia, Cina e Usa e il secondo che...