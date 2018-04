IL TRIONFO DI MARQUEZ DOVI LEADER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPIl re cowboy è sempre lui: Marc Marquez domina per la sesta volta in sei edizioni il Gp di Austin e con la prima vittoria stagionale il campione del Mondo avvicina la leadership iridata che spetta per un solo punto ad Andrea Dovizioso, quinto su una pista sfavorevole alla Ducati. Il ritorno al comando di Dovi arriva grazie alla caduta di Cal Crutchlow, che era diventato leader dopo il successo in Argentina. In Texas, dove viene ricordato Nicky Hayden (ultimo statunitense iridato) a quasi un anno dalla scomparsa, a portare l'Italia sul...