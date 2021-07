Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È la rivincita più attesa, conquistata in casa della grande rivale e accolta come un «regalo di Dio». Dopo tante delusioni, Leo Messi finalmente ha potuto alzare al cielo un trofeo vinto alla guida della sua Argentina, la Coppa America strappata al Brasile nella finale al Maracana. Un colpo per il suo amico Neymar, al quale stavolta è toccato il ruolo di perdente e che ha dovuto consolare. A Rio si è infranto un tabù, e dopo decine di...