Il tricolore non sventola sulla Riviera Adriatica ma Dovizioso non piange

LE REAZIONISul podio del Gran Premio di San Marino e della riviera Romagnola non sventola alcuna bandiera italiana. E pazienza se in Quartararo scorre anche sangue palermitano: la pattuglia tricolore a Misano Adriatico si è arresa ai propri avversari. Miglior rappresentante del Belpaese Valentino Rossi, quarto a dodici secondi dal vincitore, seguito a ruota da Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Come a dire, mai stati della partita che conta tra le curve amiche. «Speravo di lottare per il podio, sarebbe stato bellissimo davanti alla nostra...