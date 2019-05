IL TRICOLORE NON BASTA «SUL TETTO D'EUROPA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEY CHAMPIONSMILANO «Attenta Novara, lo scudetto non ha spento la nostra fame di vittorie». Miriam Sylla, schiacciatrice dell'Imoco e della nazionale, ha lanciato il messaggio forte e chiaro alla compagna di azzurro ma avversaria di club in finale di Champions League Cristina Chirichella. DOMINIO ITALIANOIeri le due star del volley italiano si sono incontrate a Milano per l'incontro che ha celebrato il triplete di trofei europei vinti quest'anno da squadre italiane: Challenge Cup a Monza, Cev Cup a Busto Arsizio, Champions a una tra...