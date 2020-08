CICLISMO

Vigilia agitata del campionato italiano in linea che si corre oggi in Veneto, con partenza a Bassano del Grappa e arrivo a Cittadella. Il trevigiano Leo Basso è risultato positivo al Covid-19. E la sua squadra, la Ineos, ha deciso a scopo precauzionale di ritirare i propri corridori dalla gara. L'atleta - come ha reso noto lo stesso team - è sempre stato asintomatico. Martedì Leonardo era risultato negativo a un controllo e solo venerdì si è allenato con la squadra, dopo essere guarito da un problema al ginocchio. Basso ha effettuato la ricognizione della crono con Ganna (poi vincitore), Puccio e Moscon: i quattro rimarranno in autoisoleranno per 14 giorni.

Alla corsa ha annunciato il proprio forfeit anche Fabio Aru ma per altri motivi. Il portacolori della Uae Emirates, tricolore nel 2017, ha deciso di rinunciare per continuare a prepararsi, e quindi arrivare nelle migliori condizioni di forma, al Tour de France che scatta sabato prossimo da Nizza.

Oggi il veronese di Negrar, Favide Formolo, 27 anni, difenderà il titolo dall'attacco dei big, a cominciare dall'altro veronese Elia Viviani. Ma il tracciato di 253 chilometri, per 11 giri di circuito, con la salita della Rosina (1,9 chilometri) e lo strappo con pavé della Tisa (300 metri) a Colceresa, si presenta adatto anche a corridori da corse a tappe come Nibali e Ciccone, oltre che ai vari Trentin, Ulissi, Colbrelli.

