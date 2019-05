CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TOUR AMATORIALE(r.s.) Ciclismo e paesaggio, un binomio inscindibile. E non solo per il rapporto tra i grandi campioni, le imprese leggendarie e le montagne mito. Ma per un nesso profondo con la bellezza del territorio. Gli sport di squadra hanno una dimensione più da cortile. La bicicletta ama invece i grandi spazi, gli orizzonti, l'arrampicarsi verso il cielo. E il Giro d'Italia è un palcoscenico unico da questo punto di vista. Una meravigliosa vetrina delle bellezze della provincia che Auostrade per l'Italia ha pensato di fare vivere in...