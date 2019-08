Il Tottenham ferma il City Real, un debutto vincente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALL'ESTEROIl Tottenham per il Manchester City è diventato la classica bestia nera. Come nella semifinale Champions, anche ieri il Var in pieno recupero ha cancellato il 3-2 che la squadra di Guardiola aveva trovato con Gabriel Jesus. È finita dunque 2-2, con gli Spurs a pareggiare due volte con Lamela e Lucas Moura i gol firmati da Sterling e Aguero. La rete annullata ha però consentito l'abbraccio tra Guardiola e il Kun, che non aveva accettato la sostituzione. Resta a punteggio pieno il Liverpool, che passa 2-1 a Southampton: gol di Manè...