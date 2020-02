IL PATRON

«Dopo il record di punti, 62, dell'anno scorso, questa stagione è stata altalenante. A metà campionato avevamo gli stessi punti, ma le sconfitte erano già 8, troppe, una in più di tutto lo scorso campionato: immagine negativa». Così il patron granata Urbano Cairo analizza i motivi che hanno portato alla risoluzione consensuale con Mazzarri e all'ingaggio di Moreno Longo alla guida del Torino: «Solo 25 giorni fa la squadra aveva fatto una grande prestazione a Roma, seguita dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla vittoria sofferta col Bologna. Poi c'è stata un'implosione: la sconfitta a Sassuolo, i brutti ko con Atalanta e Lecce. Difficile spiegare le motivazioni del crollo, i giocatori , non sono certamente felici». Longo, 44 anni, ex difensore dello stesso Torino e del Chievo, ha finora allenato la Pro Vercelli e il Frosinone.

Con l'esonero di Mazzarri, sale a 10 il numero degli allenatori che, da inizio stagione, sono stati esonerati in A, ovvero la metà dei 20 alla partenza: a inaugurare la serie Di Francesco che, il 7 ottobre 2019, dopo la 7. giornata, fu silurato dalla Samp, lasciando la squadra ultima con 6 ko (al suo posto Ranieri). Il giorno dopo è toccato a Marco Giampaolo lasciare la guida del Milan (4 ko su 7) sostituito da Stefano Pioli. Quindi è stato il turno di Andreazzoli sollevato dal Genoa per Thiago Motta; il 1. novembre Igor Tudor è stato esonerato dall'Udinese (in panchina il vice Gotti) quindi Corini ha lasciato la panchina del Brescia a Fabio Grosso rimasto poco ( richiamatdo Corini ora a rischio). Quindi il terremoto Napoli: via Ancelotti e squadra a Gattuso. Non ha mangiato il panettone Montella esonerato dalla Fiorentina per Iachini. Prima del 31 stessa sorte per Thiago Motta sostituito da Davide Nicola. Mazzarri è il primo tecnico a perdere il posto nel 2020.

