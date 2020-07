TORINO Belotti illude, Immobile e Parolo la ribaltano: la Lazio espugna l'Olimpico Grande Torino con un 2-1 in rimonta e continua a tallonare la Juventus. I granata perdono la seconda gara di fila, in attesa della concorrenza restano a sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Aveva sempre cambiato il meno possibile, contro la Lazio invece Longo modifica assetto e uomini: opta per il 3-5-2, così da schierarsi a specchio rispetto al collega Inzaghi, e rilancia dal primo minuto Verdi al fianco di Belotti,. La sfida nella sfida tra le due punte della Nazionale si accende al 3': Immobile respinge con il braccio la conclusione di Nkoulou, Belotti dal dischetto cambia angolo rispetto all'errore contro il Parma e porta avanti i granata battendo Strakosha. La Lazio chiude i granata, ma Sirigu è impegnato soltanto a due minuti dalla fine da una girata di testa di Parolo. Nel recupero, annullato il pareggio di Acerbi per posizione di fuorigioco. Il Toro chiude avanti il primo tempo, la Lazio perde i due attaccanti in vista della prossima giornata: oltre a Immobile, infatti, giallo anche per Caicedo, entrambi salteranno il Milan. L'1-1 biancoceleste arriva al primo affondo della ripresa, quando Luis Alberto si inventa un filtrante per mandare in porta il numero 17 che sigla il gol dell'ex con un sinistro a incrociare. Al 73' il ribaltone: Sirigu para su Milinkovic-Savic, ma Parolo conquista il pallone e, complice anche la deviazione di Bremer che mette fuori causa il portiere del Toro, trova il 2-1 e tre punti fondamentali.

