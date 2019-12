Il Torino va avanti per 3-0: Verona rimonta in 15 minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEVERONA Pirotecnico pareggio al Bentegodi tra Verona e Torino. Una gara pazzesca che il Torino conduceva per 3-0 a mezz'ora dalla fine e che nell'infuocato finale ha addirittura rischiato di perdere. Partita dai cuori forti, emozioni a grappoli e tifo gialloblù che passa dalla costernazione più profonda al grande entusiasmo. Squadre speculari in avvio. Sia il Verona sia il Torino decidono di schierare la difesa a tre. Nell'Hellas Juric conferma Di Carmine come unica punta, tra i granata Mazzarri sceglie ancora Zaza con Belotti...