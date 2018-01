IL TORINO CACCIA MIHA RIVOLUZIONE MAZZARRI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESONEROEsce il re dei pareggi (20 nel 2017), entra un altro allenatore più accorto che spettacolare. Il Torino esonera Mihajlovic per affidarsi a Mazzarri, sino al 2020, dunque due anni e mezzo di contratto, tanti considerato il licenziamento all'Inter e la non conferma al Watford. Il presidente Urbano Cairo non perdona il derby perso 2-0 in coppa Italia, dopo il 4-0 subito in campionato sempre dalla Juve, ha deciso verso l'una e mezza di mercoledì notte, sorprendendo molti giocatori. SUBITO IN CAMPOIeri pomeriggio il tecnico livornese era...