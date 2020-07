Claudio De Min

Il primo e speriamo ultimo scudetto dell'era Covid, certifica l'incredibile nona sinfonia della Juventus, rendendo ancora più clamorosa una serie vincente senza precedenti. Con una differenza, rispetto gli altri otto: questo è il titolo meno scintillante, non fosse altro che per un finale decisamente sotto tono, stranamente svagato, con la miseria di 5 punti nelle ultime 5 partite e la bellezza di 12 gol subiti prima della sfida conclusiva con la Sampdoria che, ieri, ha definitivamente chiuso il conto. Una vittoria soffertissima, pagata con i ko di Danilo e, soprattutto, Dybala a forte rischio per la Champions in una squadra decimata.

Pesano, sul bilancio, le promesse mancate sul piano del gioco e della mentalità, oltre alle due finali perse, Supercoppa e Coppa Italia. La Juve di Sarri non ha mai avuto la sfrontatezza, l'entusiasmo, la fame, la bellezza spesso incosciente di quella di Conte. E non è mai stata granitica, cinica, inossidabile come quella di Allegri. Questa è stata spesso né carne né pesce, a metà strada fra la rivoluzione e la conservazione, accesa da fiammate improvvise e illusorie e poi di nuovo ripiegata su se stessa e sui suoi fuoriclasse, fra l'evidente impotenza di un tecnico che non è mai riuscito a coinvolgere fino in fondo, di un gruppo incapace di trovare la sintonia perfetta con la nuova panchina, di un organico apparentemente straordinario, in realtà messo assieme un po' alla rinfusa, con troppi giocatori sbagliati, reparti imbottiti più di nomi che di sostanza (leggi Rabiot e Ramsey a centrocampo), altri indeboliti (vedi gli esterni bassi), altri svuotati (vedi l'attacco, che ha perso Mandzukic e Kean) e dove, nel complesso, gli arrivi non hanno compensato le partenze (anche Cancelo ed Emre Can hanno fatto le valigie).

Insomma, questa Juve non è certo più forte e completa di quella di Allegri, anzi, semmai esattamente il contrario, in più indebolita anche da un inevitabile appagamento dopo gli otto scudetti precedenti, ma anche dai tanti infortuni, a partire dai lungodegenti: Chiellini e Khedira, ma anche Demiral e De Sciglio non hanno praticamente mai giocato. Per non parlare di Douglas Costa. Eppure, nonostante tutto questo, fra frenate improvvise e inattese cadute di personalità, fra scivoloni e svarioni, la Juve chiude comunque la questione con tre giornate di anticipo e un buon margine sugli inseguitori. Il che, per chi sta dietro, è anche peggio, se vogliamo. Le ambizioni annunciate dall'Inter (cinque super rinforzi più Conte, quello che in fondo doveva fare la differenza) sono naufragate come sempre dal 2012 a oggi nel momento in cui si doveva lanciare la volta finale, ed è ovviamente la squadra nerazzurra la vera sconfitta di questa stagione. La Lazio è stata per mesi l'antagonista più seria, ma poi si è sciolta in un finale troppo impegnativo per una rosa non eccezionale. Il Milan si è svegliato troppo tardi, quando non c'era più tempo, la Roma non è mai decollata, il Napoli è affondato subito.

Così, anche il campionato che era partito sotto il segno del cambiamento, quello in cui per la prima volta l'egemonia bianconera sembrava davvero a rischio, quello in cui, in fondo, la stessa Juve, fra cambi di panchina, svolta filosofica e tecnica e un mercato insufficiente e caotico (basti pensare che si è fatto di tutto per cedere Dybala), sembrava in qualche modo accettare l'idea di una stagione di transizione, è finito come gli altri.

Mai come quest'anno la Juve era sembrata vulnerabile, a volte persino svagata, eppure nessuno ne ha approfittato, a cominciare dall'Inter, la squadra sulla quale il verdetto finale pesa di più.

Dietro i campioni, alla fine, festeggia solo la splendida Atalanta, la migliore di tutti, non c'è alcun dubbio, per qualità di gioco e intensità, certificati da un attacco impressionante, avviato verso il traguardo dei 100 gol, per quanto anch'essa con qualche rimpianto per via di un paio di partite letteralmente buttate al vento (in casa ha perso con la Spal e pareggiato col Genoa, per dire) e per le due sfide con la Juve, nelle quali ha raccolto un punto quando ne avrebbe meritati almeno quattro, forse addirittura sei, che probabilmente avrebbero cambiato la storia. Mentre la Lazio, bella davvero per due terzi di stagione, si consola con la qualificazione Champions ma maledice il Covid: senza lo stop forzato le cose sarebbero andate diversamente. Forse.

Del resto la storia non si fa con i se e con i ma con i fatti e i fatti, ancora una volta, dicono Juve: essere capaci di stare davanti a tutti anche nelle incertezze di un anno di forti cambiamenti, di errori e confusione, navigando a vista, è l'ennesimo segnale di forza e di superiorità rispetto alla concorrenza. Lo ha ammesso lo stesso Conte: «Sono i più bravi. Se vogliamo migliorare impariamo da loro». Solo che loro hanno già in mente il decimo titolo di fila.

