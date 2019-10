Il tifone Hagibis beffa l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTanto tuonò che non piovve. Dopo il ciclone di polemiche per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda e di Inghilterra-Francia, il tifone Hagibis ha cambiato strada risparmiando Toyota dove ieri si sarebbe dovuta disputare la partita conclusiva del girone per gli azzurri. Alle 13.45 locali, l'ora prevista per il calcio d'inizio, strade deserte, mezzi pubblici fermi, negozi chiusi ma solo una leggera pioggia che ha aumentato la rabbia degli italiani, rintanati in albergo per tutto il giorno. Il tifone, il più forte dal 1958 in Giappone,...