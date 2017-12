IL TIFO TORNA ALLO STADIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSUNTIVIIl Real, la Germania e il Napoli sono le squadre del 2017, mentre in serie A si registra il maggior incremento di pubblico, rispetto agli ultimi 5 anni. Il ranking Uefa è condotto dal Madrid, vincitore di 3 Champions negli ultimi 4 anni,i 3 mondiali per club, 3 supercoppe europee e altri 3 trofei in Spagna. Con 148 punti precede Barcellona (126), Bayern Monaco (125) e Atletico Madrid (122). Quinta la Juve, con 120, a 6 dalla seconda piazza. Più staccate Psg (109) e Siviglia (108), sotto i 100 punti Manchester City, Borussia...