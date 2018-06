Il tifo italiano ad personam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Qui nessuno rosica perché oggi gioca la Svezia. Qui siamo ancora ferocemente incazzati perché non gioca l'Italia. E, per questo, non smetteremo mai di ringraziare chi ci ha inchiodati a questa storica latitanza. Senza dimenticare che, sette mesi dopo il flop di Milano, la Figc è ancora senza presidente. Segno che la crisi non era (è) solo tecnica, ma anche/soprattutto strutturale. Rimpiangendo i gol italiani, ecco il primo gol italiano in Russia, autore il serbo Kolarov, colonna della Roma di EDF. Il primo centro al nono tentativo non è...