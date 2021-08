Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il terremoto provocato dal trasferimento di Messi al Psg, non lo ha sorpreso più di tanto. E non perché Fabio Capello - giocatore e allenatore pluriscudettatto e oggi commentatore di Sky - se lo aspettasse. Anzi.Rimasto sorpreso dall'addio dell'argentino al Barcellona?«Guardi, so di andare controcorrente. Ma è stata una scelta obbligata».Addirittura?«Sì, glielo assicuro. Leo lo conosco e soprattutto so la realtà nella quale si...