TODI I Campionati italiani assoluti aprono al pubblico. Gli organizzatori locali hanno comunicato che da oggi a domenica prossima sarà possibile recarsi al Tennis Club Todi 1971 per assistere ai match maschili e femminili del torneo che segna la ripartenza del tennis azzurro.

L'annuncio è stato dato dalla Federtennis sul suo sito. Organizzata da Mef Tennis Events e dalla Federazione italiana Tennis, la manifestazione assegnerà i titoli di campione d'Italia maschile e femminile.

I biglietti sono acquistabili solo online, su diyticket.it. Si richiede di inserire insieme al nominativo anche l'indirizzo di residenza. Ciascun account può acquistare non più di 4 biglietti. Ogni sessione di gara (da oggi a sabato sono due, mattino e pomeriggio) sarà aperta ad un massimo di 109 spettatori. È inoltre inserita un'informativa riguardo i comportamenti da seguire on-site.

CON LA MASCHERINA

Il pubblico dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in tribuna e lasciare la tribuna stessa a fine sessione. Al termine di ciascuna sessione, le tribune verranno sanificate con vaporizzatori certificati. I campionati italiani si potranno vedere da oggi alle 10 su Supertennis e Sky Sport Arena.

Assenti Fabio Fognini (reduce da una operazione ad entrambe le caviglie) e Matteo Berrettini che è impegnato a Nizza con le Uts di Mouratoglou, sarà Lorenzo Sonego la testa di serie numero 1 (al 46° posto nella classifica mondiale). Il piemontese aprirà domani contro Andrea Pellegrino. La testa di serie numero 2, a Todi, sarà invece Federico Gaio (numero 130 del ranking internazionale).

Tra le assenze spicca anche quella del diciottenne altoatesino Jannik Sinner, che si sta allenando a Montecarlo per preparare il ritorno in campo previsto in Germania nel mese di luglio.

In campo femminile, assente Camila Giorgi, la testa di serie numero 1 sarà Jasmine Paolini.

