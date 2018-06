Il tedesco si commuove: «Una vittoria per Gilles»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIMONTREAL E' il Vettel dei giorni migliori. Non solo contento ma felicissimo della sua 50^ vittoria. Dopo aver tagliato il traguardo (non cadendo nella possibile trappola innescata dalla bandiera a scacchi sventolata un giro prima, il tedesco ha sfogato gioia e tensione con le sue frasi ormai tradizionali: «Grazie ragazzi - in italiano - grande lavoro, grande macchina». Quindi si è esibito nella consueta cantatina: «Tatatarata...». Sceso dalla SF71H, Vettel ha risposto alle prime domande. Giornata perfetta? «Si perfetta, per...