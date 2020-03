Antonio Conte ha dovuto lavorare sulla testa dei suoi giocatori, che in campionato non giocano dal 16 febbraio, dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio (2-1). Le due gare di Europa League, alla luce dei rinvii con la Samp, la Juve e il Napoli, si sono rivelate utili per mettere minuti nelle gambe e farsi trovare pronti per la sfida di stasera. Per un derby d'Italia alquanto insolito, che si giocherà a porte chiuse in un'atmosfera del tutto surreale. Conte (foto Ansa) sembra aver risolto gli ultimi dubbi. Tra i pali torna Handanovic. In difesa sarà Bastoni a completare la difesa a tre con de Vrij e Skriniar, mentre Candreva sarà l'esterno destro a centrocampo. A sinistra è confermato Young. Barella è in vantaggio su Eriksen e in attacco sarà Lautaro Martinez il fedele scudiero di Lukaku. Il belga ha ricevuto i complimenti del suo allenatore: «Non posso essere che contento di lui. Al primo anno in Italia sta facendo molto bene, è un po' l'esempio del gruppo il fatto che lui stia lavorando per migliorare se stesso e la squadra. Sono molto contento, ma non dimentichiamo che dietro di lui c'è una squadra che lo sta supportando», ha detto Conte a Inter tv.

