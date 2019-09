CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TECNICOAlla vigilia della sfida contro la Finlandia, non si sono placate le polemiche sulla simulazione di Bonucci dopo il contatto con l'attaccante armeno, Aleksandr Karapetyan, poi espulso per doppia ammonizione. «Non so se Leonardo sia stato colpito, l'arbitro era a due passi e non so se ha visto bene. Credo che qualcosa può averla fatta e, dal momento che è il capitano, deve fare più attenzione. Non ho parlato con lui e non ho esaminato questa situazione, speravo non fosse espulso», ha spiegato Roberto Mancini in conferenza....