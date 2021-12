Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non era cosa, come si era dolorosamente intuito da tempo, fin dai sorteggi d'agosto. E' stato bello sognare ma la Champions, soprattutto se tocca in sorte un girone complicato, è ancora pane troppo duro per il Milan, che si riaffacciava dopo sette anni ma ne viene respinto con perdite, anche economiche: la sconfitta col Liverpool-bis, nemmeno quello vero, lo relega in fondo al girone, quindi fuori anche dall'Europa League. Vorrà dire che si...