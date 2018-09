Il sorpasso della Mercedes su una Rossa sbiadita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIIl Campionato non è ancora perso, ma la strada adesso è tutta in salita. Nel Mondiale Piloti Seb deve recuperare 40 punti a Lewis (281 a 241), in quello Costruttori il ritardo di Maranello rispetto a Stoccarda è salito a 37 lunghezze (452 a 415). La SF71H è senza dubbio una grande macchina, una monoposto in grado di adattarsi e vincere su circuiti di tutti i tipi.Forse in questa fase della stagione, però, non è la migliore in assoluto come quasi tutti avevamo pensato. Al di là delle magie che è in grado di fare Hamilton, e...