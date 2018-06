IL SOGNO DI SUPER-CECK «NON SONO APPAGATO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISPer i bookmakers non ci sarà partita oggi nella prima semifinale maschile del Roland Garros, che vedrà di fronte Dominik Thiem e la grande rivelazione del torneo Marco Cecchinato. La vittoria dell'austriaco viene offerta ad una quota molto bassa, tanto che chi giocasse 100 euro ne porterebbe a casa poco più di una decina. Ma Cecchinato in queste due settimane parigine è stato capace di ribaltare tre volte il pronostico sorprendendo tutti, lui per primo, e quindi concedergli fiducia è doveroso, fermo restando che Thiem è al momento...