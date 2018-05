IL SOGNO DI PADOVA E ROVIGO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYIl Petrarca è 80' dalla sua prima finale scudetto di rugby casalinga. Per conquistarla parte coi favori del pronostico oggi alle ore 16 al Memo Geremia di Padova nella semifinale di ritorno contro le Fiamme Oro. Forte della vittoria 36-27 all'andata che, grazie al bonus mete, lo pone nella condizione migliore: 5-0 i punti e +9 la differenza punti da difendere.LA FAVORITA E L'IMPRESAAlla FemiCz Rovigo serve invece un'impresa per centrare la sua quinta finale consecutiva (sesta in otto anni). Domani alle ore 17 a Calvisano (entrambi i...