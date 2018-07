IL SOGNO DELLA COPPA ITALIA PORTA IL NOME DI RONALDO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO SERIE CAvanti un altro. Dopo aver fatto fuori in trasferta l'Albinoleffe, i ramarri avranno ora l'arduo compito di centrare il colpaccio all'Adriatico di Pescara contro la formazione locale, militante in serie B, allenata da un vecchio ramarro, Giuseppe Pillon. Gara in programma domenica 5 agosto alle 20.30. Bepi Pillon giocò nel Pordenone nella stagione 1981-82, quella gestita da Giuseppe Gregoris insieme all'amico Vittorio Fioretti. Non fu una grande annata. Nonostante una rosa di prim'ordine, il Pordenone guidato prima da Edy Reia e...