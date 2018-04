Il Siviglia illude: ribaltone Bayern con un autogol e Thiago Alcantara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La favola del Siviglia si arresterà ai quarti, perchè è quasi impossibile che vinca a Monaco 2-1, per giocarsela ai supplementari, contro un Bayern esperto e, nella ripresa, spettacolare, grazie al 73enne Heynckes. Il Sanchez Pizjuan seduce, come le trame avvolgenti ordite da Montella e premiate dal traversone di Escudero per Sarabia, al 32': controllo sospetto con il braccio ma sinistro delizioso, dopo un gol divorato. I tedeschi sono giudiziosi, pareggiano in 5', su ripartenza di Muller: appoggio di Rodriguez a sinistra per Ribery, Jesus...