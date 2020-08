Il sipario è chiuso. La Juventus ha festeggiato il nono scudetto conquistando 83 punti, mai così pochi, e perdendo 7 partite, di cui una in casa, quella importante con la Roma. Mentre i bianconeri percorrevano una strada praticamente senza insidie e senza concorrenti di autentico valore, si faceva strada l'Inter, dopo che la Lazio non era riuscita a mantenere un ruolo importante, forse dovuto ai troppi infortuni dei giocatori. I nerazzurri domenica per domenica salivano la classifica, senza peraltro minacciare seriamente la Juventus. Conte ha addebitato alla società di aver lasciato la squadra in balia di se stessa, di non averla protetta a sufficienza dalle critiche e di essere stata debole a livello istituzionale, in particolare nella compilazione del calendario finale. Questa la constatazione di maggior peso. «Non è stato riconosciuto il mio lavoro e quello dei ragazzi. Ora nessuno salga sul carro. Juventus più forte non solo in campo, anche in società».

Apriti cielo. Per il tecnico il secondo posto è un successo storico perché mancava da 9 anni, fra l'altro impreziosito dagli stessi punti (83) colti dall'Inter del Triplete. La società la pensa diversamente.

Il direttore generale Marotta ritiene che la squadra abbia gettato al vento una colossale opportunità di conquistare lo scudetto perdendo 20 punti da posizione di svantaggio e steccando partite decisamente alla portata, come quelle con Sassuolo, Bologna e Verona tanto per restare all'ultimo atto. L'ad Marotta è rimasto sconcertato dall'uscita di Conte all'indomani della vittoria sull'Atalanta. «E' un ingrato» ha detto in privato al pensiero che proprio lui l'aveva portato all'Inter a suon di milioni (11 netti a stagione) e l'aveva accontentato in tutto e per tutto nel mercato estivo e nel periodo invernale.

Il direttore sportivo aveva sperato che il tecnico pugliese ripetesse le imprese fatte all'esordio con Juventus e Chelsea o, quanto meno, mettesse le fondamenta per costruire una grande Inter. Sapeva del carattere difficile di Conte, ma non si aspettava una simile reazione contro il club che gli aveva dato carta bianca. Possibile che l'Inter abbia salutato anzitempo la meta della Champions e non sia mai stata in corsa nel campionato solo per colpe esterne?

Conte aveva parlato in modo simile a quanto ha fatto nei giorni scorsi, ma soprattutto in privato, ad Andrea Agnelli quando nel 2014 gli disse che preferiva andarsene per l'andamento del mercato. In un primo momento ci fu un armistizio. Poi si passò al traumatico divorzio con la chiamata di Allegri al secondo giorno di preparazione.

In chiave europea di risultati di Max sono stati infinitamente superiori a quelli del predecessore. Occorre dire che, davanti alle telecamere, il tecnico ha commesso un errore gravissimo, contestando platealmente il club con affermazioni gravissime. Se non ci fossero in ballo tanti soldi, il benservito sarebbe già arrivato.

