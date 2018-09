Il settembre nero di Douglas Costa: un mese di stop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTA(c. rep.) Dopo il pieno di punti, anche quello d'infortuni in casa Juventus che paga un prezzo salato alla serata di Valencia, già in archivio per la prima espulsione di Ronaldo in Champions League e la prima doppietta di Pjanic con la maglia bianconera. Al problema fisico di Khedira, indisponibile circa tre settimane per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, si sono aggiunti quelli di Douglas Costa che rischia uno stop ancora più lungo. Subentrato allo stesso Pjanic a metà del 2° tempo e costretto a uscire dopo...