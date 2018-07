Il Settebello lancia la caccia all'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLANUOTOSolo nel '95, l'Italia fu capace di aggiudicarsi il doppio oro europeo, nella pallanuoto. Fu anche l'ultimo titolo continentale del Settebello, peraltro campione del mondo nel 2011, a Shangai, mentre le donne si aggiudicarono altre 4 edizioni più due mondiali e l'olimpiade di Grecia. In Spagna giocano entrambe per l'oro, ma è dura, soprattutto per gli uomini, che in questo decennio peraltro hanno conquistato anche argento e bronzo olimpico e mondiale e un argento in World league. Le ragazze di Fabio Conti hanno cominciato con il...