IL SEGRETO DI GALLINARI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETHa dovuto aspettare il trentesimo compleanno, Danilo Gallinari, per avere la freschezza di un ragazzino. Il grande paradosso della carriera dello sportivo italiano più pagato, con i suoi 21,6 milioni di dollari con i Los Angeles Clippers, regala finalmente il rovescio della medaglia più positivo: i primi due mesi dell'undicesima stagione Nba (che a conti fatti è però la decima, Gallo saltò il 2013-14 per il più grave dei suoi numerosi infortuni) sono stati i più felici per l'ex milanese, che con 19.1 punti di media è uno dei...